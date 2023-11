Beleggers op het Damrak wachten af, Adyen verder omhoog

Het Damrak is maandag in mineur geëindigd, mede door een gebrek aan richtinggevend nieuws. Adyen (plus 1,6 procent) was de sterkste stijger bij de grote fondsen in Amsterdam. Het bedrijf dat de betalingen regelt voor veel grote internationale winkelbedrijven, profiteerde mogelijk van de koopjesdagen rond Black Friday. Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich verloor, zonder duidelijke reden, ruim 3 procent en stond daarmee onderaan in de AEX.