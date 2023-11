Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft honderden kunstschatten uit de Krim aan Oekraïne overhandigd. Ze zijn zondag overgebracht naar het nationaal historisch museum in Kyiv. „Dit is een bijzondere zaak geweest, waarbij cultureel erfgoed slachtoffer werd van geopolitieke ontwikkelingen”, zegt museumdirecteur Els van der Plas maandag in een verklaring.