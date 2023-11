Informatie over 400.000 Nederlandse dwangarbeiders in WOII online

Het Nationaal Archief maakt woensdag informatie openbaar over meer dan 400.000 Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden om in Duitsland te werken. Het archief over deze dwangarbeiders is gedigitaliseerd en vanaf die dag op naam doorzoekbaar. Ook informatie over bijvoorbeeld werkgevers, verblijfplaatsen, huwelijken en grafligging komt online te staan. De collectie is met hulp van vrijwilligers gedigitaliseerd, in zo’n anderhalf jaar tijd.