Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt het belangrijk „dat er snel een nieuwe verkenner wordt aangewezen die onmiddellijk aan de slag kan gaan”. Zodra PVV-partijleider Geert Wilders met een nieuwe voordracht voor een verkenner is gekomen, gaat Bergkamp opnieuw met de lijsttrekkers in gesprek, laat ze in een verklaring weten. Ze reageert hiermee op het vertrek van verkenner Gom van Strien (PVV).