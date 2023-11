De vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag dood is gevonden in een woning in Rijswijk is doodgeschoten. Het gaat om de 45-jarige bewoonster van het huis, meldt de politie. De vermoedelijke schutter is een 49-jarige man met wie ze samenwoonde. Hij werd vlak bij het huis aan de Lange Dreef zwaargewond gevonden.