De man die in Rijswijk zwaargewond is gevonden bij een woning aan de Lange Dreef ligt zondagmorgen nog in het ziekenhuis. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. In de woning zelf werd rond 01.00 uur een dode vrouw gevonden. Volgens burgemeester Huri Sahin „lijkt er sprake te zijn van een familiedrama”.