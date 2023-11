Het Braziliaanse semi-staatsolieconcern Petrobras gaat fors meer investeren in het oppompen van olie, maar wil ook meer overnames gaan doen om te groeien. Ook steekt het bedrijf miljarden extra in groene projecten. Het concern trekt hier de komende vijf jaar in totaal 102 miljard dollar (94 miljard euro) voor uit, 31 procent meer dan aanvankelijk de bedoeling was.