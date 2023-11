De jaarlijkse klimaattoppen zijn een „enorm circus om hele kleine stapjes te kunnen maken” in het klimaatbeleid, vindt de Nederlandse professor Bart van den Hurk. Als expert houdt hij de klimaattoppen al langer in de gaten, maar hij vraagt zich sterk af of ze de „grote doorbraak” gaan opleveren. Van den Hurk is dit jaar benoemd tot medevoorzitter van een van de werkgroepen van het VN-klimaatpanel IPCC.