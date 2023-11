Chauffeurs uiten kritiek op ov-plan provincie Zeeland

Buschauffeurs, een dorpsraad, een reizigster en enkele andere insprekers hebben vrijdag in een Statenvergadering in Zeeland kritiek geuit op het nieuwe plan voor het openbaar vervoer in de provincie. De chauffeurs stelden dat in een groot aantal dorpen straks geen bussen meer zullen rijden. Ook vroegen ze zich af hoe er voldoende personeel kan worden ingezet voor de flextaxi’s die op een aantal trajecten worden ingezet in plaats van grote bussen, terwijl er nu al een tekort aan chauffeurs is.