In de politiek en in de samenleving is een „groot gevoel van urgentie om vaart te maken met de vorming van een kabinet”, zei verkenner Gom van Strien vrijdagmiddag op zijn eerste persconferentie. Het zal niet eenvoudig worden, tekende hij daar meteen bij aan. „De verkiezingsuitslag is complex. De zetelverhoudingen zijn fors gewijzigd.”