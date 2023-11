De rechter heeft in hoger beroep de tussenpersoon van woningcorporatie Vestia vrijgesproken van zijn gevangenisstraf van 2,5 jaar voor zijn rol in het financiële schandaal. Het gerechtshof Den Haag heeft geen bewijs voor witwassen gevonden en houdt het daarom bij een taakstraf van 460 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar. Arjan G. kreeg de celstraf in 2018 opgelegd.