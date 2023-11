De Eurostar tussen Amsterdam en Londen rijdt volgend jaar zes maanden niet, schrijft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. In eerste instantie was er nog sprake van zeven tot elf maanden geen trein, maar dat is dus iets verkort. Waarschijnlijk rijden er geen treinen naar Londen tussen juni en december.