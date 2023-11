Verschillende religieuze organisaties, waaronder Raad van Kerken in Nederland en Contactorgaan Moslims en Overheid, willen met Geert Wilders in gesprek over zijn belofte om er „te zijn voor elke Nederlander”. Dit laten ze weten in een brief gericht aan de PVV-leider, naar aanleiding van zijn winst woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen.