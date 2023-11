BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vindt het „raar” dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz niet wil meeregeren, maar hoogstens een centrumrechts kabinet wil gedogen. „Ik begrijp niet dat ze een rondje overslaan”, verzucht Van der Plas. „We hebben rekening te houden met de mensen in het land, en nu gaan we hier lopen dimdammen over van alles en nog wat.”