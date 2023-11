Rob Jetten (D66) heeft ingestemd met de voordracht van PVV-senator Gom van Strien als verkenner, maar had liever gezien dat iemand met meer afstand tot de politiek deze functie had gekregen. Hij heeft dit bezwaar geuit aan PVV-voorman Wilders, maar die bleef bij zijn voordracht. „Ik vind ook: het initiatief ligt nu echt bij de grootste partij”, zegt Jetten over zijn besluit om deze keuze te accepteren.