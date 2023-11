NSC-leider Pieter Omtzigt noemt de weigering van de VVD om deel te nemen aan een kabinet „bijzonder”. Ook dat dit aan de pers werd meegedeeld vlak voordat de beoogde fractievoorzitters met elkaar in gesprek gingen, vindt hij opmerkelijk. „Het bemoeilijkt in elk geval het formatieproces”, zegt Omtzigt desgevraagd, terwijl de formatie toch al een moeilijke puzzel is.