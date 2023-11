Ramspolkering bij Kampen gesloten om hoogwater IJsselmeer

De stormvloedkering Ramspol bij Kampen is vrijdagmorgen gesloten vanwege de hoge waterstand op het IJsselmeer in combinatie met stormachtige wind, aldus Rijkswaterstaat. De Ramspolkering sluit het Zwarte Meer af van het Ketelmeer. De opblaasbare Ramspolkering is de enige balgstuw ter wereld die dienst doet als stormvloedkering. Als de kering dicht is, vormt hij een barrière tegen binnendringend water van 10 meter hoog en 240 meter lang.