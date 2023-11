Demissionair defensieminister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft via haar buitenlandse collega’s veel zorgen gehoord over de gevolgen van de winst van de PVV voor de oorlog in Oekraïne. Zij vrezen dat Nederland stopt met de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen en andere militaire steun als de partij van Geert Wilders in de regering komt. „Ik hoop en verwacht dat die steun blijft”, zegt de bewindsvrouw van D66.