De ramp in Malawi wordt steeds heftiger. Deskundigen schatten dat er iedere dag zo’n 5000 mensen van honger sterven. „We willen graag helpen met ons landbouwproject. Met uw steun kunnen we meer mensen laten meedoen aan Food For LiFe, zodat hun oogst verbetert en zij, met hun families, nooit meer honger hebben”, vertelt Dity Teerling-van der Pol.