Drinkwaterbedrijf WMD adviseert klanten in het Drentse Assen en Rolde en omgeving drinkwater voor consumptie drie minuten te koken. In het water is een E. colibacterie aangetroffen, meldt WMD. Bij mensen met een verzwakte weerstand is er een kleine kans dat deze bacterie, ook wel poepbacterie genoemd, tot lichte maag- en darmklachten kan leiden.