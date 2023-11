Na de onverwachte uitkomst van de verkiezingen, moeten politieke partijen in Den Haag kijken of er een meerderheidscoalitie te vormen is. Scheidend Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvangt vanaf 10.30 uur de beoogde fractievoorzitters. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil niet met haar partij in een kabinet. Volg onze berichtgeving in dit liveblog.