Na de onverwachte uitkomst van de verkiezingen, moeten politieke partijen in Den Haag kijken of er een meerderheidscoalitie te vormen is. Senator Gom van Strien (PVV) wordt verkenner. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil niet met haar partij in een kabinet. Volg onze berichtgeving in dit liveblog.