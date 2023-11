Schrijver Tomas Lieske krijgt de F. Bordewijk-prijs voor Niets dat hier hemelt, meldt het Literatuurmuseum. Het is „een fascinerend hoogtepunt in het rijke oeuvre” van de auteur, vindt de jury van de prijs. Het boek gaat over een jongen in de veengebieden tijdens de jaren dertig van de afgelopen eeuw en is „beklemmend en betoverend”.