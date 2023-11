In een bedrijf aan de Loosduinseweg in Den Haag is donderdag aan het einde van de middag brand uitgebroken. Het getroffen bedrijf in het Regentessekwartier, vlak bij de Energiecentrale, handelt onder meer in meubels. De eerste melding van de brand kwam rond 17.00 uur bij de brandweer binnen. De brand woedt onder meer op de zolder van het bedrijf.