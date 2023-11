Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt het teleurstellend dat de opkomst voor de verkiezingen in zijn stad onder het landelijk gemiddelde is gebleven. Marcouch voerde de afgelopen weken met onder meer Arnhemse hulpburgemeesters uit de bevolking een intensieve campagne om iets te doen aan het zeer lage opkomstcijfer in Arnhem. Woensdag ging 72,1 procent van de kiezers naar de stembus.