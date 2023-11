De PVV is in de Gelderse gemeente West Betuwe de grootste partij geworden met 26,7 procent van de stemmen. Dat komt naar voren uit de tellingen via de Verkiezingsdienst van het ANP. Vrijwel alle gemeenten hebben nu hun uitslag voor de verkiezingen doorgegeven. Het is nog wachten op de uitslagen van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nog niet binnen.