In de gemeente Huizen is de PVV de grootste partij geworden. Dat komt naar voren uit de tellingen via de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij van Geert Wilders heeft in de Noord-Hollandse gemeente 21,5 procent van de stemmen gekregen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalde de PVV een score van 9,5 procent.