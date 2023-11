In de Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen kunnen nog eens 31 Oekraïners terecht voor tijdelijke huisvesting. In Beekdaelen worden nu al zo’n honderd vluchtelingen uit Oekraine opgevangen. In december komt er een nieuwe opvang in kerkdorp Hulsberg en het aantal plekken in het vroegere gemeentehuis van Schinveld wordt uitgebreid, laat de gemeente donderdag weten.