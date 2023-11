Wim Groeneweg stopt op 1 januari als voorzitter van politievakbond ACP, ruim anderhalf jaar nadat hij het stokje van Gerrit van de Kamp overnam. Die stapte in april vorig jaar om gezondheidsredenen op, nadat hij eerder al zijn werkzaamheden tijdelijk had stilgelegd na meldingen over grensoverschrijdend gedrag.