Campagneleiders GL-PvdA en NSC verbaasd over opzet van SBS-debat

De campagneleiders van GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract (NSC) waren verrast en ontevreden over de opzet van het SBS-debat tijdens de campagne. Hoe dat daar ging „vind ik eigenlijk niet kunnen”, stelde campagneleider Saar van Bueren van GroenLinks-PvdA donderdag in een terugblik op die campagne in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Campagneleider Wytske Postma van NSC had een „bepaalde neutraliteit” verwacht, zei ze.