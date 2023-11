Almere heeft in vergelijking met de landelijke opkomst nog een weg te gaan, zegt een woordvoerder van de gemeente nadat de opkomst in de stad is gedaald. 67,4 procent van de kiesgerechtigden in Almere stemde bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag, tegen 71,5 procent in 2021. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, komt de totale opkomst in Nederland uit op zo’n 77,7 procent.