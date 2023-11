Techniekbranche wil ‘onorthodoxe maatregelen’ van nieuw kabinet

De techniekbranche is erbij gebaat dat het nieuwe kabinet „onorthodoxe maatregelen” neemt om het arbeidstekort in de sector aan te pakken. Daarmee reageert branchevereniging Techniek Nederland op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. „Ik hoor alle politici verkondigen dat de technieksector cruciaal is voor alle maatschappelijke transities in ons land. Maar ik zie geen concrete oplossingen”, aldus voorzitter Doekle Terpstra.