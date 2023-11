Het aankomende kabinet zal moeten kiezen voor lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring voor ondernemers. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in een reactie op de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. De supermarkt- en foodservicebranche wil investeren in de toekomst, maar zegt hierin te worden belemmerd door „toenemende regeldruk en bureaucratie”.