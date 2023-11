Tegen een 33-jarige man uit het Noord-Hollandse Abbekerk die om een erfeniskwestie van plan zou zijn geweest zijn zus en haar vriend te laten ombrengen, is een gevangenisstraf van twee jaar geëist. Daarvan is de helft voorwaardelijk. Voor de rechtbank in Alkmaar vroeg de officier van justitie donderdag verdachte Yordan L. ook een contactverbod van drie jaar op te leggen.