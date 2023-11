GroenLinks-PvdA is dan gegroeid na de verkiezingen, de winst van rechtse partijen komt hard binnen, zegt lijsttrekker Frans Timmermans. „We zijn ware democraten, dus dit is een uitslag die wij moeten respecteren.” Maar het is ook een uitslag „die ons met een grote opdracht opzadelt”, aldus de zichtbaar aangeslagen sociaaldemocraat bij de eerste vergadering van zijn fractie na de verkiezingen.