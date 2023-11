Dertien natuur- en milieuorganisaties benadrukken donderdag dat klimaatbeleid en natuurherstel „links- of rechtsom” noodzakelijk blijven, ondanks de „aardverschuiving in de Nederlandse politiek”. Het komende kabinet is het laatste dat nog op tijd in actie kan komen om de natuur te redden, vinden onder meer Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, Greenpeace en de Waddenvereniging.