Prosus was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De techinvesteerder profiteerde van koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en klom 0,8 procent. De banken ING en ABN AMRO stonden daarentegen onderaan, met verliezen van rond de 1,5 procent.