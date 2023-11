Voedselbanken Nederland is „in gespannen afwachting van wat er gaat gebeuren”, nadat de PVV de grootste partij is geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. „Als organisatie zijn wij natuurlijk neutraal. We wachten vooral af of er wat terechtkomt van de beloften over bestaanszekerheid, want dat was in alle partijprogramma’s een belangrijk thema”, aldus vicevoorzitter Tom Hillemans.