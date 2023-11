De PVV is met bijna een derde van de stemmen de grote winnaar in het Noord-Brabantse Oss, blijkt uit de eerste tellingen van de Verkiezingsdienst van het ANP. Bij de verkiezingen van 2021 behaalde de partij van Geert Wilders bijna 14 procent van de stemmen. De SP, waarvan de leider Lilian Marijnissen in Oss woont, kan op 8,2 procent van de stemmen rekenen, bij de vorige verkiezingen was dit nog bijna 14 procent.