GroenLinks-PvdA neemt ook in Delft het stokje over van D66 als grootste partij. De samenwerkende linkse partijen hebben 25,9 procent van de stemmen gekregen, tegen 14,8 procent bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit een eerste telling, doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. D66 houdt 10,4 procent over, waar de partij in 2021 nog 21,7 procent behaalde.