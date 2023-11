In de gemeenten rond Tata Steel, ook wel de IJmond genoemd, heeft de PVV de meeste stemmen opgehaald. In Beverwijk ging 30,1 procent van de stemmen naar de partij van Geert Wilders. In 2021 was dit nog 13,6 procent. In Velsen maakte de PVV ongeveer dezelfde beweging: van 14 procent bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen naar 30,2 procent nu. In Heemskerk krijgt de partij 27 procent. Dat was 11,7 procent bij de vorige verkiezingen.