GroenLinks-PvdA is de grootste partij geworden in Nijmegen met 34,9 procent van de stemmen, fors meer dan de 20 procent die de linkse partijen in maart 2021 samen kregen. Dat gaat ook hier ten koste van D66, dat ruimschoots halveert naar 10,6 procent. Dat is de uitkomst van een eerste telling, doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst.