De PVV is met 33,1 procent van de stemmen veruit de grootste partij in de gemeente Westerwolde volgens de eerste telling die de gemeente doorgaf aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Westerwolde is de gemeente waarin het dorp Ter Apel ligt, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. De PVV van Geert Wilders verdubbelt daarmee bijna ten opzichte van 2021 (17,3 procent).