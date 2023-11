De PVV is in Alkmaar (Noord-Holland) met 20,8 procent van de stemmen meer dan verdubbeld, blijkt uit de voorlopige uitslag waar de Verkiezingsdienst van het ANP mee komt. In 2021 behaalde de partij 8,9 procent. De partij van Geert Wilders wordt gevolgd door GroenLinks-PvdA met 19,9 procent van de stemmen.