Dat de PVV waarschijnlijk de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, is „echt wel een bittere pil om te slikken”, zegt Esmah Lahlah, nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Eerder op de avond was ze nog optimistisch, ze hoopte toen op 30 zetels, „maar die vreugde was van korte duur”.