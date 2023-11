De PVV is ook in de Zeeuwse gemeente Borsele veruit de grootste geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van Geert Wilders behaalde 23 procent van de stemmen, tegen een kleine 10 procent in maart 2021. De VVD, destijds met ruim 20 procent nog de grootste partij, is teruggevallen naar ruim 13 procent. Dat blijkt uit een eerste telling, doorgegeven aan de verkiezingsdienst van het ANP.