De VVD was in 2021 de grootste partij in Assen, maar zakt naar een vierde plaats. De partij gaat van 18,5 procent naar 12,5 procent, blijkt uit een eerste telling van de stemmen doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. De grootste partij is de PVV (20,9 procent), gevolgd door GroenLinks-PvdA (17,8 procent) en NSC van Pieter Omtzigt (16,3 procent).