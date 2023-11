De PVV scoort goed in diverse Limburgse gemeenten, blijkt uit de eerste voorlopige uitslagen die binnenkomen bij de Verkiezingsdienst van het ANP. In Brunssum haalde de partij van Geert Wilders 42,2 procent van de stemmen binnen, in Beek 31,7 procent en in Nederweert 31,2 procent. Daarmee werd de PVV in die gemeenten de grootste.