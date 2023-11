Ouwehand: winst PVV heel erg pijnlijk en verdrietig

Esther Ouwehand noemt de winst van PVV „heel erg pijnlijk en heel erg verdrietig”. Dat zei de partijleider van Partij voor de Dieren woensdagavond in hotel Park Centraal Den Haag. De PVV behaalt volgens de exitpolls van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL Nieuws, 35 zetels. „Er is een partij de grootste geworden die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt”, stelt Ouwehand. Het aantal zetels van haar partij halveert volgens de laatste exitpoll.