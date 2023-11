Dat de PVV van Geert Wilders waarschijnlijk de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, is volgens GroenLinks-PvdA-Kamerlid Tom van der Lee te wijten aan de VVD. Eerder dit jaar viel de coalitie, waarin de VVD de grootste partij was, na een meningsverschil over de opvang van asielzoekers.